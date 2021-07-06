ГАИ проведет «День открытых дорог» в Витебске

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10 июля с 14.00 до 18.00 на площади Победы города Витебска сотрудниками Госавтоинспекции будет организована работа масштабной интерактивной площадки по безопасности дорожного движения «День открытых дорог!».

Каждому будет предоставлена возможность поучаствовать в аттракционах «пьяные очки», «пьяный руль», «ручное регулирование», «кресло безопасности», прокатиться на картинге, пройти специальную велотрассу, проверить себя на меткость в «интерактивном тире», научиться оказывать первую доврачебную помощь и принять участие в иных развлекательных конкурсах. За активное участие самые ловкие и быстрые будут награждены сувенирами. Кроме того, любой желающий сможет выиграть один из двух сертификатов на бесплатное обучение в автошколах.

По традиции гостей и участников мероприятия поприветствует Департамент охраны и четвероногий представитель, служебная собака Дукат, которая с радостью попозирует для памятных фото.

Кроме того, для посетителей будут представлены площадки с демонстрацией ретромобилей, а также служебных автомобилей и мотоциклов, специальных средств и вооружения!

Параллельно с этим будут работать детские аттракционы, аниматоры, аквагрим, фудкорты!

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