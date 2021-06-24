26 июня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв проведёт «прямую линию»

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«Прямые линии» руководства облисполкома, горрайисполкомов, администраций районов Витебска будут проводиться 26 июня 2021 года с 9.00 до 12.00.

Район, город ФИО, должность Телефон
Бешенковичский ШАПУРОВА Екатерина Николаевна, управляющий делами Бешенковичского райисполкома 8 (02131)
6-40-59
Браславский БОДАНИН Александр Иосифович, председатель Браславского райисполкома 8 (02153)
6-99-88
Верхнедвинский ШИЛОВ Василий Николаевич, председатель Верхнедвинского райисполкома 8 (02151)
6-29-77
Витебский ЧЕРКУНОВА Жанна Вячеславовна, заместитель председателя Витебского райисполкома 8 (0212)
66-91-28
Глубокский ГОЛУБЕВ Андрей Сергеевич, заместитель председателя Глубокского райисполкома 8 (02156)
2-41-48
Городокский ЗУЕВА Светлана Леонидовна, председатель Городокского районного Совета депутатов 8 (02139)
5-13-45
Докшицкий КОВАЛЁНОК Олег Анатольевич,

председатель Докшицкого райисполкома

 8 (02157)
5-03-45
Дубровенский ШАТРАВКО Александр Алексеевич, заместитель председателя Дубровенского райисполкома 8 (02137)
4-19-90
Лепельский ТЕРЕШКОВА Оксана Анатольевна, замес-титель председателя Лепельского райисполкома 8 (02132)
6-76-31
Лиозненский СЛИНЬКОВ Владимир Анатольевич,
первый заместитель председателя Лиозненского райисполкома		 8 (02138)
5-17-12
Миорский КУЗНЕЦОВ Игорь Валерьевич, председатель Миорского райисполкома 8 (02152)
5-19-45
Оршанский ХОМУТОВСКАЯ Инна Викторовна, управляющий делами Оршанского райисполкома 8 (0216)
53-57-00
Полоцкий КОЛОДЫНСКИЙ Александр Антонович, заместитель председателя Полоцкого райисполкома 8 (0214)
43-92-25
Поставский НЕСТЕРЁНОК Ирина Ивановна, заместитель председателя Поставского райисполкома 8 (02155)
4-13-45
Россонский МАРЧЕНКО Руслан Викторович, заместитель председателя Россонского райисполкома 8 (02159)
5-15-93
Сенненский МОРОЗ Игорь Александрович, председатель Сенненского райисполкома 8 (02135)
5-52-45
Толочинский ГАВРИЧЕНКО Михаил Геннадьевич, заместитель председателя Толочинского райисполкома 8 (02136)
5-27-91
Ушачский ХАМЁНОК Валентина Леонидовна, заместитель председателя  Ушачского райисполкома 8 (02158)
5-86-84
Чашникский ПАПКО Михаил Викторович, заместитель председателя Чашникского райисполкома 8 (02133)
4-23-37
Шарковщинский ВАСИЛЕВСКИЙ Юрий Анатольевич,

заместитель председателя Шарковщинского райисполкома

 8 (02154)
6-11-40
Шумилинский БЕЛОГОЛОВ Сергей Дмитриевич, управляющий делами Шумилинского райисполкома 8 (02130)
5-70-21
г. Новополоцк ШАКЕЛЬ Альберт Альбертович, заместитель председателя Новополоцкого горисполкома 8 (0214)
50-31-00
г. Витебск СОГЛАЕВ Сергей Николаевич, заместитель председателя Витебского горисполкома 8 (0212)
43-62-70
Железнодорожный район
г. Витебска		 ШАРАЙ Елена Владимировна, заместитель главы администрации 8 (0212)
60-47-10
Октябрьский район
г. Витебск		 ШИКШНЯН Павел Петрович,

заместитель главы администрации

 8 (0212)
64-95-92
Первомайский район

г. Витебска

 БАГЛАЙ Таисия Ивановна,

первый заместитель главы администрации

 8 (0212)
64-33-73
Витебский областной
исполнительный
комитет		 ШЕРСТНЁВ Николай Николаевич,
председатель Витебского облисполкома		 8 (0212)
22-22-22

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