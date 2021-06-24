26 июня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв проведёт «прямую линию»

«Прямые линии» руководства облисполкома, горрайисполкомов, администраций районов Витебска будут проводиться 26 июня 2021 года с 9.00 до 12.00.
|Район, город
|ФИО, должность
|Телефон
|Бешенковичский
|ШАПУРОВА Екатерина Николаевна, управляющий делами Бешенковичского райисполкома
|8 (02131)
6-40-59
|Браславский
|БОДАНИН Александр Иосифович, председатель Браславского райисполкома
|8 (02153)
6-99-88
|Верхнедвинский
|ШИЛОВ Василий Николаевич, председатель Верхнедвинского райисполкома
|8 (02151)
6-29-77
|Витебский
|ЧЕРКУНОВА Жанна Вячеславовна, заместитель председателя Витебского райисполкома
|8 (0212)
66-91-28
|Глубокский
|ГОЛУБЕВ Андрей Сергеевич, заместитель председателя Глубокского райисполкома
|8 (02156)
2-41-48
|Городокский
|ЗУЕВА Светлана Леонидовна, председатель Городокского районного Совета депутатов
|8 (02139)
5-13-45
|Докшицкий
|КОВАЛЁНОК Олег Анатольевич,
председатель Докшицкого райисполкома
|8 (02157)
5-03-45
|Дубровенский
|ШАТРАВКО Александр Алексеевич, заместитель председателя Дубровенского райисполкома
|8 (02137)
4-19-90
|Лепельский
|ТЕРЕШКОВА Оксана Анатольевна, замес-титель председателя Лепельского райисполкома
|8 (02132)
6-76-31
|Лиозненский
|СЛИНЬКОВ Владимир Анатольевич,
первый заместитель председателя Лиозненского райисполкома
|8 (02138)
5-17-12
|Миорский
|КУЗНЕЦОВ Игорь Валерьевич, председатель Миорского райисполкома
|8 (02152)
5-19-45
|Оршанский
|ХОМУТОВСКАЯ Инна Викторовна, управляющий делами Оршанского райисполкома
|8 (0216)
53-57-00
|Полоцкий
|КОЛОДЫНСКИЙ Александр Антонович, заместитель председателя Полоцкого райисполкома
|8 (0214)
43-92-25
|Поставский
|НЕСТЕРЁНОК Ирина Ивановна, заместитель председателя Поставского райисполкома
|8 (02155)
4-13-45
|Россонский
|МАРЧЕНКО Руслан Викторович, заместитель председателя Россонского райисполкома
|8 (02159)
5-15-93
|Сенненский
|МОРОЗ Игорь Александрович, председатель Сенненского райисполкома
|8 (02135)
5-52-45
|Толочинский
|ГАВРИЧЕНКО Михаил Геннадьевич, заместитель председателя Толочинского райисполкома
|8 (02136)
5-27-91
|Ушачский
|ХАМЁНОК Валентина Леонидовна, заместитель председателя Ушачского райисполкома
|8 (02158)
5-86-84
|Чашникский
|ПАПКО Михаил Викторович, заместитель председателя Чашникского райисполкома
|8 (02133)
4-23-37
|Шарковщинский
|ВАСИЛЕВСКИЙ Юрий Анатольевич,
заместитель председателя Шарковщинского райисполкома
|8 (02154)
6-11-40
|Шумилинский
|БЕЛОГОЛОВ Сергей Дмитриевич, управляющий делами Шумилинского райисполкома
|8 (02130)
5-70-21
|г. Новополоцк
|ШАКЕЛЬ Альберт Альбертович, заместитель председателя Новополоцкого горисполкома
|8 (0214)
50-31-00
|г. Витебск
|СОГЛАЕВ Сергей Николаевич, заместитель председателя Витебского горисполкома
|8 (0212)
43-62-70
|Железнодорожный район
г. Витебска
|ШАРАЙ Елена Владимировна, заместитель главы администрации
|8 (0212)
60-47-10
|Октябрьский район
г. Витебск
|ШИКШНЯН Павел Петрович,
заместитель главы администрации
|8 (0212)
64-95-92
|Первомайский район
г. Витебска
|БАГЛАЙ Таисия Ивановна,
первый заместитель главы администрации
|8 (0212)
64-33-73
|Витебский областной
исполнительный
комитет
|ШЕРСТНЁВ Николай Николаевич,
председатель Витебского облисполкома
|8 (0212)
22-22-22