26 июня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв проведёт «прямую линию»

«Прямые линии» руководства облисполкома, горрайисполкомов, администраций районов Витебска будут проводиться 26 июня 2021 года с 9.00 до 12.00.

Район, город ФИО, должность Телефон Бешенковичский ШАПУРОВА Екатерина Николаевна, управляющий делами Бешенковичского райисполкома 8 (02131)

6-40-59 Браславский БОДАНИН Александр Иосифович, председатель Браславского райисполкома 8 (02153)

6-99-88 Верхнедвинский ШИЛОВ Василий Николаевич, председатель Верхнедвинского райисполкома 8 (02151)

6-29-77 Витебский ЧЕРКУНОВА Жанна Вячеславовна, заместитель председателя Витебского райисполкома 8 (0212)

66-91-28 Глубокский ГОЛУБЕВ Андрей Сергеевич, заместитель председателя Глубокского райисполкома 8 (02156)

2-41-48 Городокский ЗУЕВА Светлана Леонидовна, председатель Городокского районного Совета депутатов 8 (02139)

5-13-45 Докшицкий КОВАЛЁНОК Олег Анатольевич, председатель Докшицкого райисполкома 8 (02157)

5-03-45 Дубровенский ШАТРАВКО Александр Алексеевич, заместитель председателя Дубровенского райисполкома 8 (02137)

4-19-90 Лепельский ТЕРЕШКОВА Оксана Анатольевна, замес-титель председателя Лепельского райисполкома 8 (02132)

6-76-31 Лиозненский СЛИНЬКОВ Владимир Анатольевич,

первый заместитель председателя Лиозненского райисполкома 8 (02138)

5-17-12 Миорский КУЗНЕЦОВ Игорь Валерьевич, председатель Миорского райисполкома 8 (02152)

5-19-45 Оршанский ХОМУТОВСКАЯ Инна Викторовна, управляющий делами Оршанского райисполкома 8 (0216)

53-57-00 Полоцкий КОЛОДЫНСКИЙ Александр Антонович, заместитель председателя Полоцкого райисполкома 8 (0214)

43-92-25 Поставский НЕСТЕРЁНОК Ирина Ивановна, заместитель председателя Поставского райисполкома 8 (02155)

4-13-45 Россонский МАРЧЕНКО Руслан Викторович, заместитель председателя Россонского райисполкома 8 (02159)

5-15-93 Сенненский МОРОЗ Игорь Александрович, председатель Сенненского райисполкома 8 (02135)

5-52-45 Толочинский ГАВРИЧЕНКО Михаил Геннадьевич, заместитель председателя Толочинского райисполкома 8 (02136)

5-27-91 Ушачский ХАМЁНОК Валентина Леонидовна, заместитель председателя Ушачского райисполкома 8 (02158)

5-86-84 Чашникский ПАПКО Михаил Викторович, заместитель председателя Чашникского райисполкома 8 (02133)

4-23-37 Шарковщинский ВАСИЛЕВСКИЙ Юрий Анатольевич, заместитель председателя Шарковщинского райисполкома 8 (02154)

6-11-40 Шумилинский БЕЛОГОЛОВ Сергей Дмитриевич, управляющий делами Шумилинского райисполкома 8 (02130)

5-70-21 г. Новополоцк ШАКЕЛЬ Альберт Альбертович, заместитель председателя Новополоцкого горисполкома 8 (0214)

50-31-00 г. Витебск СОГЛАЕВ Сергей Николаевич, заместитель председателя Витебского горисполкома 8 (0212)

43-62-70 Железнодорожный район

г. Витебска ШАРАЙ Елена Владимировна, заместитель главы администрации 8 (0212)

60-47-10 Октябрьский район

г. Витебск ШИКШНЯН Павел Петрович, заместитель главы администрации 8 (0212)

64-95-92 Первомайский район г. Витебска БАГЛАЙ Таисия Ивановна, первый заместитель главы администрации 8 (0212)

64-33-73 Витебский областной

исполнительный

комитет ШЕРСТНЁВ Николай Николаевич,

председатель Витебского облисполкома 8 (0212)

22-22-22