В Витебской области свыше 11 тыс человек стали донорами крови в 2020 году

В Витебской области с каждым годом постепенно увеличивается количество доноров. В прошлом году ими стали свыше 11 тыс. человек, сообщили журналистам в областной станции переливания крови во время совместной акции с Витебской организацией Белорусского общества Красного Креста (БОКК).

В прошлом году в регионе сделано почти 40 тыс. донаций крови и ее компонентов, из них порядка 5 тыс. раз — безвозмездно. С каждым годом количество желающих сдать кровь растет, пишет БелТА.

«Мы набираем новых доноров, развиваем методы работы. В этом году активно используем такую новую технологию, как фильтрация компонентов крови, это направление очень перспективное. По европейским стандартам, сейчас пациентам должны переливаться именно фильтрованные компоненты. За счет этого добиваемся снижения нежелательных реакций у больного», — отметила заведующая отделением заготовки крови и ее компонентов областной станции переливания крови Наталья Сундеева.

Врач-трансфузиолог добавила, что продолжается наращивание количества заготовки крови с помощью автоматических методов.

Несмотря на пандемию, сохраняется резерв и идет обновление доноров, которые сдают кровь безвозмездно. Также продолжается заготовка ковидной плазмы. За прошлый год в Витебске заготовлено более 160 л. Медики добавили, что потребность в крови постоянно растет, поэтому сдача ее — важное дело, которое кому-то спасет жизнь.

Сегодня Витебская областная станция переливания крови вместе с городской организацией БОКК провели акцию. Всех доноров благодарили и поздравляли со сдачей крови, вручали им небольшие подарки. Кроме того, во время акции порядка 30 студентов-медиков безвозмездно сдали кровь.

14 июня традиционно празднуется Всемирный день донора крови. В этом году он проходит под лозунгом «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь». В Беларуси с июня стартовал марафон «Кровь вовремя — спасение жизни!«. Ее инициаторы призывают к участию в акции работников организаций, предприятий, активистов и волонтеров общественных объединений, учебных заведений, неравнодушных граждан. На сегодняшний день в стране насчитывается около 100 тыс. доноров, более 67 тыс. человек награждены знаком отличия «Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь».