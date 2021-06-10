В Витебске из высотки выпала женщина

суицид, прыжок с крыши
Прыжок с высоты — не выход решения проблем. Источник: соцсети
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Вчера возле высотки в Витебске обнаружили труп женщины, обстоятельства происшествия выясняют правоохранители, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

9 июня в милицию поступило сообщение о том, что около одного из высотных жилых домов на ул.Правды был обнаружен труп неустановленной женщины с признаками падения с большой высоты. На место незамедлительно выбыли представители следователи, пишет БелТА.

Милиционеры установили личность женщины. Ею оказалась 27-летняя жительница областного центра. По данному факту проводится проверка, причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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В Витебске из высотки выпала женщина

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