Какая была средняя зарплата в Витебской области в апреле?

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Витебская область
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По данным Национального статистического комитета, номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Витебской области в апреле текущего года составила 1151,3 рублей.

Среди регионов традиционно лидирует Минск: средняя зарплата минчан в апреле достигла Br2003,4 (темп роста реальной зарплаты к апрелю минувшего года — 106,6%).

В Минской области средняя зарплата составила Br1409,5 (111,9%), Гомельской  — Br1234 (108%), Гродненской — Br1196,5 (107,9%), Брестской — Br1179,4 (107,5%), Витебской — Br1151,3 (103,1%), Могилевской — Br1118,4 (106,6%).

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