Концерт «J:МОРС» в Витебске состоялся 14 мая!

«Не умирай

Это как будто

Пасмурный рай

Сонное утро Капли росы

Лепестки перламутра

Медленно вниз

Голос негромко Тающий пульс…»

Цитата из песни «Не умирай», группы «J:МОРС» из альбома 2006 года, через 15 лет снова актуальна. Сегодня мы говорим — «не умирай творчество, не умирай культура, не умирай свобода»! И это не пустословие, а констатация факта.

В Минске особенно заметно культурное запустение: Театра «Янки Купалы» практически нет. Театр оперы и балета, Филармония и даже придворный президентский оркестр потеряли множество талантливых артистов.

Рок и джаз, по определению, музыка свободы. Протест и свобода — нужны как воздух этому направлению, иначе «мemento mori»!

Немного истории беларуского рока

Вспомним названия прошлых лет: «Мроя», «Садъ», «Крама», «NeuroDubel», «N.R.M», «Палац», «Ляпис Трубецкой», «J: МОРС», «Стары Ольса» — как сказал А.С Пушкин: «Иных уж нет, а те далече…»

Каким-то чудом, вернее сказать чудо — это заранее точно спланированная реальность, из далеко неполного списка беларуской приличной музыки 1990-2020 у нас остались двое, а если придраться и сказать, что «Стары Ольса» большую часть времени гастролирует и живет в США, то вот…

Собственный стиль, упорный труд, глубокие тексты, качественная профессиональная музыка — это все группа «J: МОРС». Признание публики — это аншлаговые концерты в стране и за рубежом, высокое место в рейтинге эфирной беларуской и российской музыки. Приятный бонус — две песни в фильме «Немой» Дункана Джонса (Режиссёр — сын музыканта Дэвида Боуи. Его фильмы «Исходный код», «Варкрафт», «Луна 2112»).

В 2017 году у группы «J:Морс» был концерт вместе с Президентским оркестром (Дирижером оркестра был Виктор Бабарикин. (Единственный случай за время существования этого оркестра — дирижер по собственному желанию ушел в филармонию!).

Современная действительность

Настал жаркий август 2020 года и снова как в 2010, в стране всплыл исторический тезис: «Кто не с нами, то против нас». Культуру тут же разделили на угодную и неугодную. Угодная — это провластная: Кирокоров, Басков, Солодуха и т.п, а все кто за право выбора и закон в Беларуси — не угодные.

Местные «унтер пришибеевы» от культуры снова почувствовали себя “формирователями” народного вкуса. Ладно бы они занимались только распределением жалких грошей выделяемых государством из бюджета на поддержку культуры, так они запретили неугодным группам гастроли.

Теперь у нас зеленый свет всем из списка «любимую не отдают», а так же «Руки вверх», Макс Барских,Ольга Бузова и тому подобной «звездной пыли». Для них и «короновирусанет». Остальным же он просто «зверски зверствует» , а кроме этого еще и технические причины мешают концертам!

Именно по «по техническим причинам» отменены концерты рок-группы в Гродно и Лиде, а в Слониме внезапно произошла вспышка короновируса.

Витебск — молодец!

УРААА или «тьфу-тьфу», но у нас 14 мая все сложилось. Наша публика требовательная. У витеблян хороший музыкальный вкус, но мало денег. Поэтому люди идут и платят только за хорошие концерты. В списке полных залов я вспоминаю: «ДДТ», «Океан Эльзы», «Король и шут» и звезд Сан-Ремо. Билеты на «славянскобазарных», за редким исключением, давно уже выкупаются профсоюзами по указке горисполкома.

А на «Морсов», (так выразилась девушка возле касс), пришло много людей. Естественно, все были в масках, чтобы не допустить «вспышку слева».

Концерт проходил в Круглом зале. Премьера альбома 2020 года «Здравствуй!» прошла на ура! Новые композиции чередовались с хорошо известными хитами. Два прекрасных часа отличной музыки вместе с любимой группой. Зрители пели и танцевали и расходится не хотели. После двух выходов «на бис» концерт завершился. Примерно 30 человек ожидали у выхода КЗ «Витебск» музыкантов, чтобы еще раз увидеть взять автографы и сфотографироваться.

«Плана Б у нас не было, но теперь над этим подумаем», — сказал лидер группы Владимир Пугач, в апреле 2021.

Интересно было узнать, что имел в виду Владимир Пугач. Директор группы Ольга Звездочкина ответила:

«Большое спасибо замечательной Витебской публике. Было очень приятно видеть много зрителей. Мы до последнего точно не знали будет концерт или нет и очень переживали. Когда музыканты вышли на сцену, то воспарили духом. Нам очень нужны живые концерты. Музыкантам просто необходима зрительская поддержка. В Витебске все удалось. К сожалению, нам мешают выступать. Надеемся, что это безобразие скоро закончится. Пока мы активнее развиваем онлайн-аудиторию. В планах группы записать новый онлайн-концерт. Так что подписывайтесь на социальные сети и заходите на сайт «J:МОРС». Новый альбом группы 2020 года «Здравствуй!» доступен на всех интернет ресурсах. 26 апреля на сайте и страницах группы появилась новая песня — «1986» — реквием Чернобылю».

Vladimir_pougatch в Instagram сделал замечательный «челлендж».

До конца года еженедельно под гитару поёт песню на выбор зрителей. 15 мая я слушала — «Не умирай!»

Прошу прощения у любителей отечественной музыки, но до 14 мая её не было в моём плейлисте в Айфоне. Я и не подозревала о существовании группы такого уровня в родной стране.

Из рок — музыкантов у меня были только: Sting, The Beatles, Queen и сэр Elton Hercules John , а теперь есть J:МОРС. Я считаю — это достойное соседство.

Творческих успехов НАШИ «МОРСЫ»!