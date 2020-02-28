Погода в Витебске в выходные

По данным Белгидромета погода в выходные и понедельник будет такой.

29 февраля в Витебске будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки (в основном снег, мокрый снег). Вероятность осадков составляет 70-80%) Температура воздуха +1..+3°C. Ветер западный, 3-8 м/с.

1 марта облачно, ночью с прояснениями. Кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный, 5–10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -4..+1°C, днем плюс +3..+8°C градусов.

2 марта облачно. Ночью на большей части, днем местами кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром слабый туман. Ветер южной четверти, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью минус -1..+4°C, днем плюс +4..+9°C градусов.

Детальный прогноз погоды в Витебске на каждый день