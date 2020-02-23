В 1927 году к деревне Орехи строилось шоссе. Не потому что к ней не было дорог, а совсем по другим причинам. К Орехам тогда шло две дороги. Первая это бывший почтовый тракт, то есть дорога из Витебска до Орши через Крынки (бывшая почтовая станция Половики) Бабиновичи, Орехи, Высокое. Дорога имела булыжное покрытие, проходила в километре от Выдрицы и с ней не сообщалась. На карте километровке 1937 года обозначено: ширина дороги 6 м, грузоподъёмность деревянного моста через реку Выдрица – 3 тонны. Вторая дорога шла к Орехам с Дубровно. Это тоже старая дорога, в дорожной карте 1809 года она обозначена как уездная почтовая дорога. Вот фрагмент этой карты.

Вот эти дороги на карте второй половины 19 века.

Вот они на карте «трёхверстовке», изданной в 1925 году, в ней отражено состояние местности на 1923г.

Вот нижняя часть этой карты.

Из Дубровно она шла через деревни Макаровка и Рагозино, возле Выдрицы пересекала ширококолейную железнодорожную ветку, построенную в 1921-23 годах. Далее проходила по её окраине, пересекала протоку и реку по деревянным мостам и поднималась на возвышенность. Сейчас там находятся улицы Первомайская и Свердлова, а тогда был лес. Народное название этого района – Раманово. Затем дорога соединялась с бывшим трактом, там где сейчас железнодорожная ветка пересекает шоссе Р109.

Ещё одна узкая просёлочная дорога шла из Гришанов, после Купёлки пересекала тракт и выходила на дорогу из Дубровно южнее Выдрицы. Сообщение с деревней Орехи было по Дубровенской дороге. Можно было и по другой проехать, но только сделав большой крюк.

В 1927 году нужно было построить железнодорожный мост и продлить ветку к месту строительства электростанции. Трасса этой ветки была проложена так, что 350 метров её должно было пройти по дороге с Дубровно. Так как перекрывалось сообщение Выдрицы с Орехами одновременно с веткой, параллельно ей, начали строить автомобильный мост и шоссе. Спрашивал отца почему не сдвинули ветку влево, чтоб не перекрывать дорогу. Оказывается её не собирались использовать как дорогу к будущему посёлку энергетиков, было запланировано шоссе. Но пока будет строится шоссе, Выдрицу нужно было связать со стройкой и деревней другой дорогой. Поэтому была проложена улица по которой Выдрицу соединили с бывшим трактом, а дорогу из Дубровно после моста повернули влево и вывели на эту улицу. Сейчас это улица Горького, а этот район называется Пригородная. И по правой (северной стороне) были построены длинные, одноэтажные, деревянные общежития для рабочих. Вот эта улица с общежитиями на карте 1937 года.

Вот эта улица на современной карте.

Красной линией показано сообщение Выдрицы со стройкой и Орехами во время строительства шоссе, желтой показано как проходила дорога до 1927г. Улица с деревянными домами для рабочих и специалистов на Выдрице, проходила параллельно нынешней ул. Советской с юго-западной стороны. Все эти дома сгорели во время войны.

Вот ещё фрагмент карты. Шоссе строилось от реки и до соединения с бывшим трактом, показано стрелкой. Красной линией показана дорога из Дубровно.

Второй отрезок шоссе строился от реки до соединения с дорогой в д. Гришаны (показан стрелками) и далее шоссе прошло по этой дороге, её расширили. Красной линией показано как дорога из Гришанов проходила до 1927 года, желтой — из Дубровно.

Вот улица на которую перевозили дома деревни Орехи в 1927 году на карте 1937 года и на современной, показано красными стрелками.

Ещё одна улица была проложена от железнодорожного переезда в сторону стройки, параллельно ветке (показана синей стрелкой). В конце её построили лесопилку, которая снабжала строительство станции и посёлка пиломатериалами. Сейчас этот район называют Лесзавод. Вот она на современной карте.

После постройки шоссе эти две старые дороги были в рабочем состоянии и ими пользовались до 1941 года. При отступлении Красной Армии 3 деревянных моста были сожжены, автомобильный и железнодорожный мост были взорваны. После освобождения поселка восстановили шоссейный и железнодорожный мост. Старая Дубровенская дорога стала выходить на шоссе Р-109 через ул. Советскую.

От бывшего почтового тракта эксплуатируется до сих пор участок Бабиновичи – Ореховск и небольшой отрезок от шоссе Р-109 до Высокого. Булыжное покрытие тракта во время войны было повреждено гусеницами танков. Камни выворачивало траками и их сбрасывали в придорожные канавы, чтобы не мешали автомашинам. После войны их использовало население при строительстве домов для фундамента. На карте трёхверстовке там где сходятся дороги обозначен фольварк Гарнусинбор. Это дореволюционное каменное здание стоит до сих пор, возле него остановка «Мастерские».

Автор: Валерий Голяс

Фото автора.

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