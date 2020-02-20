Минск — Вильнюс: все способ добраться до столицы Литвы

Вильнюс — уникальный город, который любят многие белорусы. Это и место для шопинга, и аэропорт для путешественников, предпочитающих недорогие рейсы. Есть немало способов, позволяющих добраться из Минска в Вильнюс. Мы расскажем о самых популярных способах как это можно сделать.

Автобус из Минска в аэропорт Вильнюса

Один из самых простых и бюджетных способов добраться в столицу Литвы — автобус. Можно пользоваться рейсовыми автобусами предприятия “Минсктранс”. Ежедневно выполняется несколько рейсов. Так можно доехать до аэропорта Вильнюса, а также и столицу. Среднее время в пути составляет всего- 3-4 часа. Расписание автобусов в доступно на сайте предприятия, а также на других информационных сайтах. Билеты на автобус в большинстве случаев стоят 22-28 рублей. Но если стоит задача сэкономить — поищите скидочные купоны на рейсовые автобусы на сайте Slivki.by. Здесь цена билета может быть почти на 50% дешевле.

В последнее время конкуренцию государственным автобусам составляет Expressbus и Ecolines. Известная компания предлагает отправиться в Вильнюс за 24 рубля. Пассажирам доступны интернет Wi-fi, электрические розетки и бесплатным чаем и кофе.

За 25 рублей отвезти туристов в Литву готовы автобусы компании Intercars. Автобус Минск — аэропорт Вильнюса по комфортабельности превосходим имеющиеся аналоги и успешно составляет конкуренцию другим перевозчикам. Это дополняется большим количеством рейсов в расписании. Можно выбрать удобное время выезда. Перевозчики иногда проводят акции с некоторыми скидками. Порой билет до Вильнюса бывают недорогие билеты.

Можно посетить сайт Vandrouki.by, где можно взять билет на автобус Минск- Паневежис компании и выйти на промежуточной остановке — в Вильнюсе. Это своего рода лайфхак. Цена билета может быть разной (например, сейчас это 13 евро), но компания часто проводит акции — и тогда билет можно взять за 5-7 евро. При этом автобусы этой компании, пожалуй, одни из самых комфортабельных в Беларуси.

Доставку туристов до Вильнюса осуществляют и некоторые другие компании. Для поиска и сравнения вариантов можно попробовать различные сервисы, однако стоит учитывать, что сервис не отображает некоторые скидки и акции автобусных перевозчиков. Также рекомендуем билет покупать напрямую на сайте перевозчика: если возникнут какие-либо проблемы, проще будет “найти виноватого”.

Маршрутка Минск-Вильнюс

Помимо поездов и автобусов, между двумя столицами регулярно циркулируют маршрутные такси. Компаний, оказывающих эти услуги, довольно много. На общем фоне выделяются такие компании как expressbus.by, sheddi.by и vilnus.by. Цена поездки — 20-30 рублей в зависимости от компании и времени выезда.

Шоп-тур в Вильнюс из Минска

Если вы планируете провести в Вильнюсе всего день и при этом сэкономить на билетах — присмотритесь к такому варианту, как шоп-тур в Вильнюс из Минска (особенно если этот день вы действительно готовы потратить на шоппинг). Зачастую шоп-туры, которые включают в себя поездку туда-обратно на бусе с прицепом, стоят дешевле, чем билеты Минск-Вильнюс и Вильнюс-Минск, купленные отдельно. Впрочем, как уже упоминалось, некоторые маршрутчики предлагают “билет одного дня в Вильнюс” за 30 рублей.

Поезд Минск-Вильнюс

Стоимость билета на поезд Минск — Вильнюс составляет 33-35 рублей. Это дороже, чем автобус, но у поезда есть один огромный плюс: он точно не простоит лишние час-два на границе. Да и вообще, мягкий новенький “Штадлер” — пожалуй, самый комфортный способ добраться до Вильнюса (розетки, кондиционер, Wi-Fi прилагаются). Курсирует ежедневно, а еще есть и варианты с проходящими между городами поездами. Расписание поезда Минск — Вильнюс можно проверить на сайте Белорусской железной дороги.

Самолет в Вильнюс

Рублей за 120 (по безбагажному тарифу) можно улететь из Минска в Вильнюс на Belavia. Но имейте в виду, что в случае с самолетом речь скорее об удобстве. Экономия времени здесь не достигается, так как сам перелет занимает всего полчаса, на регистрацию нужно заблаговременно прибыть, а по прилете еще и добраться из аэропорта Вильнюса в город. В результате получатся примерно те же 3 часа.

Туры в Вильнюс из Минска

Если ваша цель — отдохнуть и познакомиться с литовской столицей, возможно, есть смысл заказать тур в Вильнюс из Минска. Ввиду близости Вильнюса цена на автобусный тур будет невысокой, при этом вам обеспечат профессиональное экскурсионное сопровождение. Но этот вариант скорее не про способ добраться как таковой, а про полноценное маленькое путешествие — например, на выходные.

В Вильнюс на машине

В Вильнюс можно довольно быстро добраться и на машине. На границе функционирует несколько пунктов пропуска: Котловка, Лоша, Каменный Лог, Бенякони, Привалка. Расстояние между Минском и Вильнюсом составляет 170 километров, поэтому дорога будет легкой. Перед поездкой рекомендуем изучить правила дорожного движения в Литве.