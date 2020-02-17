Представитель Фонда Брижит Бардо проведет встречи с руководством Минска и ряда общественных организаций

С 19 по 25 февраля Минск посетит представительница международного Фонда помощи животным французской кинозвезды Брижит Бардо (La Fondation Brigitte Bardot (FBB) — мадам Брижит Олуа (Brigitte Auloy).

В рамках официального визита она встретится с городскими властями, представителями зоозащитных организаций, посетит клиники и приюты, примет участие в обсуждении актуальных проблем защиты прав животных в Беларуси.

Брижит Олуа является руководителем международных программ помощи бездомным животным и впервые посетила Беларусь в июне 2019 года.

В феврале состоится ее второй визит в Беларусь, цель которого — продвижение современных гуманных принципов обращения с животнымикомпаньонами.

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