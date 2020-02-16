В Новополоцке будут судить водителя, сбившего человека на пешеходном переходе

Прокуратура Витебской области направила в суд города Новополоцка уголовное дело по обвинению 51-летнего местного жителя Е., который совершил наезд на мужчину на пешеходном переходе. Водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

Следователем управления СК по Витебской области были установлены все обстоятельства ДТП.

Так, 4 ноября 2019 года, в период с 17 часов 25 минут до 17 часов 45 минут, водитель Volkswagen Passat, двигаясь со скоростью около 36 км/ч по ул.Калинина в Новополоцке, совершил наезд на 57-летнего мужчину. Это произошло потому что приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома 20 по ул.Калинина, обозначенному дорожными знаками и горизонтальной разметкой, обвиняемый не снизил скорость.

В условиях мокрого асфальтированного покрытия проезжей части и наличия осадков в виде слабого дождя Е. ехал по правой полосе со скоростью, которая не обеспечивала безопасность дорожного движения, считают правоохранители.

В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшему причинены тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни.

После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий обвиняемого по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

К обвиняемому применена подписка о невыезде.

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