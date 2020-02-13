Витебчанин украл и продал икону 19 века

В начале января в Первомайский РОВД Витебска обратился 51-летний местный житель, который заявил, что из его дома, сдаваемого внаем, была украдена икона 19 века. Так как мужчина довольно давно не посещал сдаваемое жилье, то ему не было известно точное время совершения преступления. Последний раз икону видел летом прошлого года.

Несмотря на это сотруднику уголовного розыска вышли на след предполагаемого злоумышленника. Выяснилось, что на чужое имущество позарился неработающий сосед заявителя. Мужчина был вхож в дом и, воспользовавшись моментом, украл икону и продал её. Сотрудникам уголовного розыска удалось отыскать семейную реликвию и передать её владельцу, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщили в РОВД.

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