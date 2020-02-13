Программа #SUPREMШТОРМ_НОЧЬ в Витебске



Проект #SUPREMШТОРМ_НОЧЬ пройдёт вечером и ночью с 13 на 14 февраля. Он объединит художников, дизайнеров, перформеров, музыкантов, диджеев, авторов, артистов, кинорежиссёров, фаерщиков.

Мероприятие проходит при участии #UNOVIS100 – масштабного проекта, совместно реализованного Музеем истории Витебского народного художественного училища; компанией А1; и Центром белорусско-еврейского культурного наследия.

Наиболее ожидаемым является «ФУТУРИСТИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ “ПОБЕДА НАД СОЛНЦЕМ”», или АРТ-БАТТЛ, который будет работать на протяжении всего вечера до 00:00 в ложе А.

Впервые он состоялся в 2019 году на Открытом фестивале авторской песни, поэзии и визуальных искусств «ВИТЕБСКИЙ ЛИСТОПАД», но уже успел заинтересовать как начинающих, так и более опытных художников. На #SUPREMШТОРМ_ночь в соревновании примут участие творцы из разных городов и стран. А результаты подведёт международное жюри в составе которого:

Ивона МАЛЕВИЧ (Германия) – внучатая племянница Казимира МАЛЕВИЧА, вице-президент Центра памяти Казимира МАЛЕВИЧА в Сколково;

(Германия) – внучатая племянница Казимира МАЛЕВИЧА, вице-президент Центра памяти Казимира МАЛЕВИЧА в Сколково; Татьяна КОТОВИЧ (Беларусь) – профессор, доктор искусствоведения, автор научного проекта «МАЛЕВИЧ. КЛАССИЧЕСКИЙ АВАНГАРД. ВИТЕБСК»;

(Беларусь) – профессор, доктор искусствоведения, автор научного проекта «МАЛЕВИЧ. КЛАССИЧЕСКИЙ АВАНГАРД. ВИТЕБСК»; Ирина ЗАИКА (Россия) – учёный секретарь Совета по наследию Союза архивов России, президент Центра памяти Казимира МАЛЕВИЧА в Сколково. Все созданные работы войдут в коллекцию ГАЛЕРЕИ АРТ-БАТТЛА и продолжат тур по выставкам разных стран.

Но не только художественная битва развернётся в этот вечер. МУЗЫКАЛЬНОМУ БАТТЛУ БЫТЬ! На сцене сразятся диджеи школы электронной музыки «BPM DJ»: DEFLAME, FINT, POLION, ZHUROV, ARIA. Координатор проекта – Олег СТРИЖОНОК (STRIZH present).

В ложе Б состоится инсталляция-перформанс «ИЗМЕРЕНИЕ_МАЛЕВИЧ», которую создаст молодёжный театр «КОЛЕСО» и студенты Витебского государственного технологического университета.

Инсталляция представляет собой систему арт-объектов, посвящённых Витебскому народному художественному училищу и его главному представителю – Казимиру МАЛЕВИЧУ!

В центральном фойе расположится выставка «#SUPREM_POSTER», которая представляет собой ретроперспективу плакатов из фондов кафедры дизайна Витебского государственного технологического университета. Среди них есть и совершенно новые, буквально «вчера» созданные студентами для конкурса плаката к 100-летию УНОВИС – «УНОВИС. 21 ВЕК».

«#SUPREM_POSTER» – огромное полотно из пятидесяти плакатов, является одним из самых значимых объектов всей Супрематической Ночи.

В 20:30 в центральном фойе начнётся представление Супрематического неБалета «УНА ДОЧЬ КАЗИМИРА». Это метамодернистское представление – выход за пределы супрематических форм в область чистой метафизики, где душа дочери МАЛЕВИЧА существует вместе с его витебскими рисунками. Актёры здесь перевоплотятся в арт-объекты, действующие в системе кода супрематизма.

Режиссёр – Влада ЦВИКИ, сценография – Надин БАРАНОВСКАЯ и Грэгор ГУДКОВ, хореография – Елена СТЕПАНЮК. Используются реплики из труда МАЛЕВИЧА «СУПРЕМАТИЗМ. 34 РИСУНКА». Арт-консультант – Александр МАЛЕЙ.

В малом зале концертного зала «ВИТЕБСК» начнётся работа антикафе «КИНОМАРАФОН», где в течение всего вечера будут показаны фильмы, видеопрезентации, анималистические проекты из архива/подборки Татьяны КОТОВИЧ и Ирины ЗАИКО, раскрывающие секреты «ПОБЕДЫ НАД СОЛНЦЕМ», супрематических идей МАЛЕВИЧА, судеб его творчества и его учеников.

Что ещё?

Участники мероприятия отправятся на поиски идеальной формы вместе с перформансом Галины ВАСИЛЬЕВОЙ «ЗНАКИ СУПРЕМАТИЗМА». Разделим ночь на двоих, соединив все загадки головоломки вместе с кофе-квестом, который можно пройти только парами. Ровно в полночь начнётся «FIRE.CODA», как сам дух супрематического «фейерверка». Огненным пульсом выступит Праздничный реактор «АТОМА». А центральным арт-объектом будет огненная инсталляция витебского художника Василия ВАСИЛЬЕВА.

Все начинается 13 февраля в 18:00 в концертном зале «ВИТЕБСК».

Встретить 100-летний день рождения УНОВИС нужно здесь, на #SUPREMШТОРМ_НОЧЬ в Витебске.

По материалам gck.by