Работники Браславского РЭС отметили новоселье

Важное событие произошло в начале февраля в жизни коллектива Браславского РЭС филиала «Глубокские электрические сети». Здесь после масштабной реконструкции введена в эксплуатацию новая база района электросетей. Все строительные работы выполнены в течение 7 месяцев.

Ранее персонал РЭС располагался в здании, которое построили в 1995 году. За четверть века эксплуатации оно устарело не только физически, но и морально. Необходима была замена инженерных сетей, да и планировка помещений не соответствовала современным требованиям организации труда и санитарии. Во время реконструкции полностью были демонтированы старые гаражи и склады, вместо которых возвели новое многофункциональное здание, сообщили в «Витебскэнерго«.

Коренные изменения произошли в административно-бытовом корпусе. Была построена новая входная группа, которая сразу ведет в службу «Одно окно». Раньше посетителям нужно было проходить через транспортную проходную и преодолевать всю территорию базы, что было не совсем удобно.

Неповторимый вид зданию придает красивая входная лестница. По периметру сделан вентилируемый фасад, стены утеплены минеральными матами, что позволяет экономить электроэнергию на обогрев. Отопление осуществляется электроконвекторами, использование которых сейчас весьма актуально и имеет ряд преимуществ перед традиционными системами отопления. По всей территории Браславского РЭС установлено видеонаблюдение.

Большое внимание при реконструкции было уделено вопросам создания комфортных условий труда для персонала. Каждый мастер теперь имеет свой отдельный рабочий кабинет. Выделено помещение под медпункт, полностью оборудован всем необходимым класс охраны труда. Для персонала предусмотрены комнаты приёма пищи, гардероб, помещение для сушки одежды и обуви, душевая.

В районе электросетей после реконструкции появилась современная станция техобслуживания для автомобильной техники подразделения. Ещё одна нужная новинка – это собственная автомойка, соответствующая всем экологическим нормам.

Здания базы РЭС выглядят сейчас современно и эстетично. Они удачно вписались в городской пейзаж, став настоящим украшением Браслава.