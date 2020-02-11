В Оршанском районе отмечен наибольший рост количества ИП

Почти на 5% за год увеличилось количество индивидуальных предпринимателей в Витебской области Беларуси.

В начале года на учете в налоговых органах региона состояло 22 716 индивидуальных предпринимателей, от которых в бюджет поступило 44,8 млн рублей. Темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в фактических ценах составил 111,1%. Наибольший рост ИП произошел в Оршанском районе. Об этом сообщили в пресс-центре ИМНС по Витебской области.

Основную долю составляют поступления по налогу при упрощенной системе налогообложения, по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Республики Беларусь, сообщают «Витебские вести». Кроме того, сумма поступления подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности составила 5,8 млн рублей.