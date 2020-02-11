Под Оршей перевернулся легковой автомобиль. Водитель в больнице

Авария произошла на 565 км автодороги М-1 «Брест-Минск-граница Российской Федерации» в Оршанском районе.

Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «KIA RIO», не справился с управлением, съехал в кювет, где произошло опрокидывание автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 февраля около 22 часов вечера, сообщает ГАИ.

В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний пассажир получил телесные повреждения и был доставлен в ОГБ № 1 им. Семашко. По факту ДТП проводится проверка.

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