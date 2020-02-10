КГБ опроверг информацию о задержании Игоря Шуневича

Комитет государственной безопасности Беларуси прокомментировал появившиеся слухи о задержании экс-министра внутренних дел Игоря Шуневича, сообщают Naviny.by.

Как сообщил официальный представитель КГБ Андрей Ярош, бывший министр МВД Игорь Шуневич «не является фигурантом» ни одного из уголовных дел, которые расследует Следственное управление КГБ«. Ранее некоторые телеграм-каналы и СМИ распространили информацию о том, что «Шуневич задержан и находится в СИЗО КГБ». Однако, информация не была подтверждена.

Напомним, что Комитет государственной безопасности ведет расследование по «сахарному делу». В рамках дела были задержаны директора всех четырех сахарных заводов Беларуси: Михаил Криштапович — руководитель Городейского сахарного комбината с 1997 года, Николай Прудник — руководитель Слуцкого сахарорафинадного комбината с 2004 года, Дмитрий Егоров — руководитель Скидельского сахарного комбината с 2006 года и Виктор Миронов — руководитель Жабинковского сахарного завода с 2008 года, сообщает gomel.today. Также под арестом находятся: руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов, учредитель российских компаний «Полимер», «Премиум Стайл» и «Нордин» Сергей Кононенко, бывший начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня.

КГБ возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере) в отношении должностных лиц и по ч. 2 ст. 431 (дача взятки в крупном размере) в отношении коммерсантов.

Александр Лукашенко в ходе визита в Добруш Гомельской области рассказал некоторые подробности «сахарного дела»: «Там попались и с погонами люди. Сказал: всех под метлу в камеру, всех!»

Лукашенко прокомментировал задержание директоров сахарных заводов