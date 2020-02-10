Никита Гайко из Витебска взял бронзу на чемпионате Европы по каратэ

8 февраля в Будапеште (Венгрия) прошел второй день молодежного чемпионата Европы по каратэ. По итогам соревнований субботы определены обладатели наград в 11 категориях. Среди призеров – представитель Беларуси Никита Гайко.

Спортсмен завоевал бронзовую медаль в категории свыше 76 кг среди юниоров (16-17 лет). Об этом сообщает Karate.ru.

В предварительных соревнований белорусский спортсмен победил хорвата Стефано Чирпича (2:0) и словака Марека Павлака (5:0). В четвертьфинале Гайко уступил Осману Османли из Азербайджана (0:0, решение судей в пользу азербайджанца). Обидчик белоруса вышел в финал, что дало Никите право выступить побороться за награду через утешительный раунд. Победы 4:0 над сербом Николой Маслаком и 5:2 над эстонцем Альбертом Барановым принесли белорусскому каратисту бронзовую медаль.

Ранее сообщалось, что белоруска Ольга Романюк стала чемпионкой Европы по каратэ.

Молодежный чемпионат Европы 2020 проводится с 7 по 9 февраля под эгидой Всемирной федерации каратэ (WKF). Эта организация признана Международным олимпийским комитетом (МОК).

В 2018 году каратэ WKF дебютировало на юношеских Олимпийских играх. Также МОК одобрил включение каратэ в программу юношеских Олимпийских игр 2022 года в Дакаре (Сенегал). Первая «взрослая» Олимпиада для каратэ пройдет в 2020 году в Токио (Япония).