Международный день стоматолога отмечается сегодня

Международный день стоматолога

9 февраля во всем мире отмечают праздник зубных врачей и стоматологов — день стоматолога. Этот день выбран неслучайно.

Именно 9 февраля – день святой мученицы Аполлонии, которая считается покровительницей врачей стоматологов, так и их пациентов. Еще в начале 18 века образ святой Аполлонии, уверовавшей в Христа и принявшей мученическую смерть за свою веру, символом профессии стоматолога. Вот подборка анекдотов, которые нужно прочесть перед посещением зубного врача.

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