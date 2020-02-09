В Полоцке мужчина убил знакомого, через несколько недель закопал во дворе

В декабре 2919 года жители микрорайона Громы в городе Полоцке сообщили в милицию о том, что их сосед пропал. Его тело было найдено всего через несколько дней.

По данным следствия, 41-летнего жителя Полоцка убил его знакомый, ранее судимый. После убийства он оставил труп на несколько недель в сарае, сообщает телеканал «Вектор ТВ». Только потом решил предать тело земле. Убийца закопал труп во дворе собственного дома. Произошло это в начале ноября 2019 года.

Все началось с бытовой ссоры между знакомыми. Затем последовал сильный удар, который привел к смерти.

Обвиняемый находится под стражей, но свою вину не признает.