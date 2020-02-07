Из кранов вместо воды лился алкоголь. Дети не пошли в школу, а взрослые – на работу

У многих жителей многоквартирного дома в штате Керала в Индии в этот день сбылась мечта — из крана рекой лился алкоголь. Жители были в шоке от того, что смесь пива, рома и бренди стала литься из водопроводных кранов.

Жители дома почему-то не обрадовались. За помощью они обратились к властям.

Причина была в том, что вода в дом поступала из неглубокой скважины, которая оказалась залита спиртным. Выяснилось, что поблизости от колодца находилось захоронение контрафактного алкоголя, изъятого по решению суда. 6 тонн конфискованного алкоголя вылили прямо на землю рядом с колодцем. Естественно, спиртные напитки просочились через неглубокий слой земли и попали в систему водоснабжения дома, пишут «Сильные новости». Таким образом пострадали 18 квартир. Ущерб никто оценивать не стал.

«Мы были так потрясены», — поделился впечатлениями владелец жилого дома.

По его словам, алкоголь в трубах полностью парализовал обычную жизнедеятельность дома.

«Дети не могли ходить в школу, и даже их родители не могли пойти на работу», — рассказали жители дома.