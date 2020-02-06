Оранжевый уровень опасности объявлен на пятницу из-за сильного ветра

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси в пятницу, 7 февраля, из-за сильного ветра, предупреждает Белгидромет.

В эти дни важно не забывать о правилах безопасности. МЧС рекомендует убрать или надежно закрепить на балконах предметы, не ставить автомобили под деревьями. Не стоит ходить рядом с шаткими строениями и конструкциями.

7 февраля погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в воздушной массе северных широт. По востоку республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Местами по востоку, а ночью и в юго-западных районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном в виде снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный порывистый, днем на большей части территории республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью опустится до -3..-9°С, максимальная днем составит -5..+1°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

8 февраля ночью по северо-западной половине, а днем на большей части территории Беларуси скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с территории Финляндии. Ожидается постепенное увеличение облачности. Ночью преимущественно по северо-западной половине, а утром и днем на большей части территории республики пройдет снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северный, днем с переходом на западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит -4..-11°С, местами воздух будет охлаждаться до -13°С, дневной максимум температур будет находится в пределах от -5°С по юго-востоку до +2°С западу страны.

9 февраля ночью погоду в Беаруси будет формировать малоактивный фронтальный раздел, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления и теплых воздушных масс, поступающих с Западной Европы. Потеплеет. Ночью и утром в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном в виде мокрого снега; днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-7°С, максимальная днем 0..+6°С.

Погода в Витебске и Витебской области