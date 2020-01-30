Состоялась встреча Владимира Терентьева с послом Японии в Беларуси

В Витебском облисполкоме состоялась встреча председателя областного Совета депутатов Владимира Терентьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Республике Беларусь Хироки Токунага.

В начале встречи Владимир Терентьев поблагодарил японского гостя за передачу специального оборудования для территориального центра социального обслуживания населения Витебского района в рамках реализации программы грантовой помощи правительства Японии «Корни травы», которая прошла в ноябре минувшего года, сообщает портал «Витьбичи«.

— Представители Японии регулярно приезжают на «Славянский базар», в 2014 году представители Страны восходящего солнца впервые завоевали Гран-при фестиваля современной хореографии IFMC, недавно в Центре по прыжкам на батуте проходил сбор японских спортсменок. Надеюсь, пример спорта станет локомотивом для взаимовыгодного сотрудничества в экономическом и туристическом направлениях, — отметил Владимир Владимирович.

Хироки Токунага в свою очередь заметил, что в Новополоцке тренировалась юниорская сборная по биатлону, а представительница Витебщины Софья Дубчинскаязавоевала медаль высшей пробы на чемпионате мира по спочану в Токио.

— Сейчас необходимо ознакомить представителей японского бизнеса с потенциалом Витебской области. Мне хорошо известна продукция ОАО «Молоко», кондитерской фабрики «Витьба», Оршанского льнокомбината. Уверен, что мы будем плодотворно сотрудничать. Витебская область может быть интересна японцам с точки зрения экотуризма, а областной центр – как родина Марка Шагала, которого почитают в нашей стране, – акцентировал внимание глава дипмиссии.

Во встрече принял участие также Заслуженный деятель науки Республики Беларусь, член-корреспондент НАН Беларуси, член президиума Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Рахманов, который сообщил, что сейчас идет становление белорусско-японской ассоциации бизнеса. Это объединение будет реализовать различные проекты, в частности японцы заинтересованы разработками белорусов в IT-сфере.