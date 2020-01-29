Лобовое столкновение произошло под Полоцком

Авария произошла 28 января около 21 часа вечера на автодороге при подъезде к городу Полоцку вблизи деревни Чернещино. Пострадали три человека.

Водитель автомобиля Volkswagen Passat, совершая маневр обгона выехал на полосу встречного движения, однако маневр не удался. В итоге произошло лобовое столкновение с автомобилем Mazda под управлением 30-летнего водителя.

В результате ДТП водитель Volkswagen, его 24-летний пассажир и водитель Mazda с различными травмами доставлены в Новополоцкую ЦРБ.

По факту ДТП проводится проверка.