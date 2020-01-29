Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 29 января

Желтый уровень опасности объявлен синоптиками на 29 января. Во многих регионах страны прогнозируются гололед и сильный мокрый снег, сообщили в ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды».

Так, 29 января на отдельных участках дорог страны возможна гололедица. Днем местами ожидаются сильный мокрый снег и налипание мокрого снега. Это создает риск пешеходов автомобилей. В связи с резким ухудшением погоды, водителям рекомендуется воздержаться от резких маневров, выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию. Подробный прогноз погоды Витебска