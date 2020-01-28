Два крупных инвестпроекта на $5 млн будет реализовано в Витебской области компанией «БелВитунифарм»

ОАО «БелВитунифарм» планирует реализовать два крупных инвестпроекта на $5 млн. Об этом шла речь во время посещения предприятия председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым.

По словам губернатора, в свое время компания оказалась в достаточно сложной финансовой ситуации. Однако процесс стабилизации уже прошел — сейчас «БелВитунифарм» демонстрирует устойчивую динамику роста по всем показателям, сообщает Белта. По словам Николая Шерстнева, предприятию нужно выстраивать новую дорожную карту.