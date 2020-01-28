Два крупных инвестпроекта на $5 млн будет реализовано в Витебской области компанией «БелВитунифарм»

ОАО «БелВитунифарм» планирует реализовать два крупных инвестпроекта на $5 млн. Об этом шла речь во время посещения предприятия председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым.
По словам губернатора, в свое время компания оказалась в достаточно сложной финансовой ситуации. Однако процесс стабилизации уже прошел — сейчас «БелВитунифарм» демонстрирует устойчивую динамику роста по всем показателям, сообщает Белта. По словам Николая Шерстнева, предприятию нужно выстраивать новую дорожную карту.
«Мы должны понимать, какие ветпрепараты востребованы, как увязать деятельность «БелВитунифарма» с производством и сельскохозяйственными организациями, какие необходимо реализовать инновационные проекты, чтобы получить продукцию, востребованную на отечественном и внешних рынках», — отметил Николай Шерстнев.