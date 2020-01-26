Чтобы избавиться от сына мать готова была его посадить

официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о заведомо ложном доносе о совершении преступления. Как выяснили следователи, ложный донос на сына составила пенсионерка вместе с сожителем, сообщила

В одной из деревень Верхнедвинского района в соседних квартирах проживали 63-летняя женщина со своим сожителем и 27-летний сын женщины. Согласно материалам уголовного дела, мужчина придумал способ посадить в тюрьму сына женщины, невинного человека, и предложил его сожительнице. Она дала свое согласие, вступив в сговор с преступником.

Утром 30 ноября 2019 года мужчина-доносчик позвонил в правоохранительные органы и сообщил о том, что из квартиры пропали 80 рублей. В ходе объяснений мужчина также заявил, что в краже он подозревает сына своей сожительницы.

В ходе следствия обвиняемый давал показания о том, что деньги у него появились после продажи зерна односельчанке за 60 белорусских рублей, а 20 рублей остались у него с зарплаты. Однако в ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина действительно продал зерно, но в начале декабря 2019 года. Когда обвиняемый узнал, что правоохранители обладают данной информацией, он и его сожительница дали признательные показания, в которых и пояснили, что из-за постоянных конфликтов с сыном женщины, они решили от него избавиться, поэтому и была придумана данная история.

В результате сожитель женщины обвинен в совершении преступления, предусмотренного часть 1 статьи 400 УК — ложный донос. Санкция статьи 400 (заведомо ложный донос) Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.

Следствие уже завершено. Судьбу коварного мужчины будет решать суд. Пока он находится под подпиской о невыезде.