Уровень оплаты электро- и теплоэнергии в 2019 году составил 98,9%

Уровень оплаты электрической и тепловой энергии в 2019 году в Беларуси составил 98,9%, задолженность потребителей на 1 января 2020 года — Br1 млрд 161,1 млн, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

В 2019 году потребителям в республике отпущено электрической и тепловой энергии на сумму Br8 млрд 873,1 млн.

Ряд организаций не обеспечил полную оплату отпущенной им энергии. В частности, организации Минпрома внесли плату на 94,7%, Минсельхозпрода — на 97,4%, концерна «Беллегпром» — на 99,6%, Белкоопсоюза — на 96,6%, Национальной академии наук — на 98,9%, сообщает Белта.

Организациями коммунальной формы собственности за 2019 год 100-процентный уровень оплаты отпущенной энергии обеспечен по Брестской и Минской областям. По Витебской области он составил 93,1%, по Гомельской — 92,2%, по Гродненской — 98,4%, по Могилевской — 95%, по Минску — 99,7%.