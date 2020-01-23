Оранжевый уровень опасности объявлен 24 января из-за порывистого ветра

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси в пятницу, 24 января.

В Республиканском центре по гидрометеорологии сообщили, что будет наблюдаться сильный ветер. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег и дождь). Ночью и утром местами ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет западным 5-10 м/с, порывами до 14 м/с. Утром и днем во многих районах страны его порывы усилятся до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем ожидается от нуля до 4 градусов тепла.

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