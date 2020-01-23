Это вам не «показуха»! Витебские десантники провели тренировку с применением боевых патронов

Витебские десантники из 103-й отдельной гвардейской бригады провели отработку штурма помещений на специальном стрельбище «килл-хаус» (Kill house), которое предназначено для обучения военнослужащих с применением боевых патронов. Такого рода учения позволяют отработать навыки боя в городских условиях при тесном контакте с противником.

По замыслу группа должна зайти в здание, уничтожить солдат противника и выйти без потерь. Стрельба ведется по мишеням, однако стрельба в замкнутом помещении боевыми патронами из автомата отличается от игры в Counter-Strike.