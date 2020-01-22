Пакет акций ОАО «Жилстрой» будет продан с молотка 29 января

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Витебск, Экономика

Первый аукцион по продаже пакета акций ОАО «Жилстрой» назначен на 29 января. Стартовая цена пакета акций (почти 1,9 тыс. ценных бумаг), установленная по рыночной стоимости на 1 июля 2019 года, превышает Br114,6 тыс, сообщили в «Витебскоблимуществе».

Жилстрой ВитебскТам отметили, что реализация активов с использованием возможностей торговой площадки Белорусской валютно-фондовой биржи дает возможность привлечь широкий круг потенциальных покупателей. В «Витебскоблимуществе» выразили также надежду, что в аукционе примут участие также зарубежные инвесторы.

ОАО «Жилстрой» является одной из ведущих строительных организаций Витебской области, отметили в «Витебскоблимуществе».

Следует отметить, что акции «Жилстрой» продают в Витебске не первый раз.

 


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