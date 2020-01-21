Объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Сегодня Белгидромет сообщил, что 22-23 января в Беларуси ожидается неблагоприятное погодное явление — сильный ветер. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. В эти дни важно не забывать о правилах безопасности. МЧС рекомендует убрать или надежно закрепить на балконах предметы, не ставить автомобили под деревьями. Не стоит ходить рядом с шаткими строениями и конструкциями.

Температура воздуха в Витебске 22 января составит от +1 до +3°C. Облачно. Временами осадки, в основном мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 6-11 м/с с порывами 15-20 м/с.

Погода в Витебске и Витебской области