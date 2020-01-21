В Оршанском районе Lexus «протаранил» ЗИЛ

Авария произошла 20 января вблизи деревни Ромальдово Оршанского района около 19 часов вечера на 135 км автодороги М-8 «Витебск-Гомель-Граница Украины» .

Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Lexus, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем «ЗИЛ». После столкновения автомобили съехали в кювет. У легкового автомобиля сработали подушки безопасности. В результате аварии водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в ОГБ № 1 имени Семашко.

Водитель автомобиля «ЗИЛ» в результате ДТП не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.

Чем закончилось лобовое столкновение Рено и трактора в Поставском районе