Лукашенко назначил нового министра обороны Беларуси

Президент Беларуси провел кадровые назначения в силовом блоке.
Министерство обороны возглавил Виктор Хренин — командующий войсками Западного оперативного командования. Он сменил Андрея Равкова, назначенного государственным секретарем Совета безопасности.
Напомним, прежний госсекретарь Совбеза Станислав Зась был освобожден от должности, так как перешел на работу в ОДКБ.
Главой Генерального штаба Вооруженных сил назначен Александр Вольфович — первый замначальника штаба, сообщает telegram-канал «Пул Первого».