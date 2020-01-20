Лукашенко назначил нового министра обороны Беларуси

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Беларусь, Политика

Президент Беларуси провел кадровые назначения в силовом блоке.

Фото: «Гродзенская праўда», grodnonews.by

Министерство обороны возглавил Виктор Хренин — командующий войсками Западного оперативного командования. Он сменил Андрея Равкова, назначенного государственным секретарем Совета безопасности.

Напомним, прежний госсекретарь Совбеза Станислав Зась был освобожден от должности, так как перешел на работу в ОДКБ.

Главой Генерального штаба Вооруженных сил назначен Александр Вольфович — первый замначальника штаба, сообщает telegram-канал «Пул Первого».


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