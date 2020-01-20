За кражу двух велосипедов задержаны рецидивист с подростком

За кражу двух велосипедов милиция задержала рецидивиста и 14-летнего подростка, сообщает Отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Житель Барани обратился отделение милиции с заявлением о его пропаже велосипеда. Практически одновременно к правоохранителям поступило сообщение от коллег из Богушевска о том, что ими задержаны жители Барани с двумя велосипедами. Ранее судимый мужчина и его 14-летний попутчик направлялись в Витебск, где планировали продать украденные велосипеды, но за неподобающее поведение оказались в милиции.

Возбуждено уголовное дело.