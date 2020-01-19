Гости сожгли дом. Один погибший, двое в больнице

Один человек погиб, а двое попали в больницу при пожаре частного дома в Бешенковичах, который произошел вечером 17 января.



По прибытии к месту вызова спасателей наблюдалось сильное задымление внутри двухквартирного дома. Хозяйка квартиры №1 1960 года рождения проживала совместно с супругом 1955 года рождения и сыном 1980 года рождения.

На момент возникновения пожара хозяева дома отсутствовали, находились в гостях, а сын хозяйки ушел в магазин. В доме находились двое мужчин 1968 и 1983 года рождения – друзья сына хозяйки, пришедшие в гости.

Работниками МЧС в ходе разведки и тушения пожара, в комнате на полу обнаружен мужчина 1968 года рождения и вынесен из задымленной зоны, после осмотра бригадой скорой медицинской помощи пострадавший госпитализирован в учреждение здравоохранения с диагнозом отравление продуктами горения. Там же на полу был обнаружен второй мужчина 1983 года рождения, и вынесен на улицу. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи и проведения реанимационных мероприятий была констатирована его смерть.

При попытке самостоятельного потушить огонь, сын хозяйки жилища получил ожоги лица и кистей рук и был госпитализирован больницу.

Пожар ликвидировали спасатели. Огнем в комнате повреждены потолочное перекрытие и имущество, закопчены стены, сообщается МЧС.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении.