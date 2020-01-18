МТЗ подарил Шумилинской районной гимназии оборудование на 5 тыс долларов

Шумилинская районная гимназия-интернат получила сертификат для приобретения современного оборудования и инструментария для модернизации класса технического труда. Общая стоимость оборудования и инструментов — более 10 тыс. рублей. Кроме того учащиеся-победители специальных конкурсов по тематике МТЗ получили от руководства завода сувениры и благодарственные письма из рук заместителя генерального директора ОАО «Минский тракторный завод» Андрея Сусленкова.

Подарки, которые они привезли на этот раз, позволят создать основу STEAM-центра.

STEAM (S – science; T – technology; E – engineering; A – art; M –mathematics) — форма образования, основанная на применении междисциплинарного и прикладного обучения. На этой базе гимназисты не только будут получать трудовые навыки, но и займутся робототехникой, 3D-моделированием, смогут выполнять исследовательские проекты, выпускать наглядные пособия для учебных дисциплин и другую продукцию.

Сотрудничество легендарного предприятия и сельской гимназии началось три года назад, когда директор учебного заведения Лариса Молодечкина обратилась на МТЗ с просьбой выделить небольшой списанный трактор. Непросто было школе вручную обрабатывать 10 га своей земли.

Ответ не замедлил себя ждать. В канун 2017 года делегацию гимназистов — около 40 человек — пригласили в столицу Беларуси, где ребята приняли участие в заводском новогоднем празднике. А в качестве подарка им вручили новенький «Беларус» 320-4М.

Через год новогоднее чудо повторилось. Опять автобус из Минска доставил гимназистов на завод. В числе подарков от Деда Мороза на сей раз ребята получили большую интерактивную доску-мультиборд, который включает в себя дисплей, компьютер и телевизор. Сегодня это оборудование активно используется в учебном процессе, пишу «Витебские вести«.

И в конце 2018 года МТЗ не забыл о своих подшефных. Инвентарь интерната пополнили 19 электронных планшетов фирмы Lenovo. С тех пор ни одно занятие по информатике здесь не проходит без этих гаджетов.