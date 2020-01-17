В Орше открылся новый магазин «Марко»

Третий в Оршанском районе обувной магазин фирменной сети «Марко» открылся по проспекту Текстильщиков в Орше. В Беларуси работает 86 обувных магазинов под брендом «Марко». 560 квадратных метров торгового зала вместят широкий ассортимент производителя: обувь для мужчин, женщин и детей, сумки, рюкзаки и портмоне.

На открытии присутствовали председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев и первый заместитель генерального директора «Марко» Сергей Мелех.

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