Белорусские банки смогут удаленно «распознавать» пользователей по лицу

С 12 января 2020 г. определены процедуры проведения банками и другими финансовыми организациями удаленной идентификации клиентов с использованием их биометрических данных, а также порядок обновления (актуализации) этих данных. Соответствующие положения закреплены Нацбанком в Инструкции, утвержденной постановлением N 426. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.

Согласно инструкции, удаленная идентификация представляет собой комплекс мероприятий по установлению данных о клиентах, представителях клиентов без их личного присутствия.

Затем полученная информация трансформируется в биометрические модели на основе изображения лица клиента и его фотографии из документа, удостоверяющего личность. Проводится сравнение биометрических моделей для определения степени их сходства и принятия решения пользователем МСИ о результате проведения процедуры удаленной идентификации.

В инструкции Нацбанка определяются случаи и условия проведения пользователями межбанковской системы идентификации (МСИ) процедуры удаленной идентификации клиентов, их представителей с использованием биометрических данных.

В документе указано, что сбор, обработка и хранение полученных в ходе идентификации данных о клиентах осуществляется в межбанковской системе идентификации, пользователями которой являются: Нацбанк, банки, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», лизинговые и микрофинансовые организации, форекс-компании или Национальный форекс-центр.

В документе прописано, что биометрические данные клиентов должны храниться отдельно от иных данных. Также указывается, что в системе должна быть возможность блокирования данных о клиенте. Эти и другие требования направлены на обеспечение безопасности.

Удаленная идентификация должна проводиться с согласия клиента на проведение процедуры, а также сбор, обработку, предоставление и использование данных о клиенте. Согласие предоставляется в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи или без нее с применением программно-аппаратных средств и технологий. Согласие пользователя на проведение процедуры идентификации является фактом, подтверждающим намерение клиента или его представителя совершить указанную процедуру, говорится в документе.

В инструкции также регламентированы другие аспекты проведения идентификации.