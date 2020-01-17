Любители крещенских купаний могут остаться без морозов. Но выход есть

В Витебске наблюдается необычно теплая погода для января. В нынешнем году любители окунаться в прорубь на Крещение рискуют остаться без морозов.

Синоптики говорят, что крещенские морозы бывают далеко не каждый год. Так, в Витебске самая холодная ночь на Крещение, когда столбик термометра показывал минус -30.3 °С, была в 2006 году.

Самым теплым Крещение было в 2007 году: температура воздуха днем составила 7.4 °С. Днем в этот день отмечалось 8,1 °С выше нуля.

Норма среднемесячной температуры в Витебске в январе: -5.3 °С. Фактическая температура месяца по данным наблюдений: 1.1°С. Отклонение от нормы: +6.2 °С.

В Беларуси до конца недели будет преимущественно без осадков. По ночам будет немного подмораживать, но днем столбики термометров будут показывать температуру со знаком плюс.

Только по ночам будет наблюдаться легкий морозец до -2 °С.

Купание в проруби на Крещение полезно, но следует соблюдать и меры предосторожности. Рекомендуется купаться в специально отведенных зонах в положенные часы, где дежурят скорая и сотрудники ОСВОД. Эксперты рекомендуют здраво оценивать свои физические возможности перед погружением в прорубь. Употреблять алкоголь перед купанием категорически запрещено.

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