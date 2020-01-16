3000 кассир оставила себе. Вот так закончилась карьера продавца

39-летняя работница магазина в Витебском районе взяла за привычку присваивать себе не только кассовые деньги, но и продукты, алкоголь. Спиртные напитки женщина любила делить с местными жителями. Употребляли, так сказать, не отходя от кассы, закусывая продуктами из этого же магазина.

Позднее обнаружили, что полученная за день выручка разнилась с проводимой по кассовому аппарату суммой, сообщает УВД Витебского облисполкома.

По результатам проверки ОБЭП Витебского РОВД, ущерб, нанесенный за месяц работницей прилавка, трудовой стаж в отрасли которой насчитывает более 15 лет, составил порядка 3 тысяч рублей.

По факту присвоения имущества лицом, которому оно вверено, следователями возбуждено уголовное дело.