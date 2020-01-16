Найден клад со старинными монетами. Музей Бегомля получил сказочный подарок

Гуляя и смотря под ноги порой можно обнаружить настоящий клад. В этом убедился житель Борисовского района Минской области Александр Наумовец.

В праздничные дни он сделал музею в Бегомле уникальный презент – 19 монет, на которых изображен герб Речи Посполитой.

По словам директора музея Ольги Талярёнок, пополнившие коллекцию музея предметы еще предстоит досконально изучить, но уже можно сказать, что они относятся к разным столетиям. Две монеты отличаются от остальных, они похожи на чешуйки. Вместе с монетами были найдены фрагменты искусно сделанной сережки и фибулы. Одна из версий – рядом было поселение. Все это богатство Александр Наумовец нашел возле лесной дороги: в прикопанном землей старом кошелке, который буквально рассыпался в руках, пишут «Витебские вести». С точки зрения истории любопытны и другие находки Александра Николаевича: кавалерийская сабля, длинный штык и гладкое ядро весом более 1,5 килограммов.

К слову, в Бегомльском музее немало старинных монет. Самый древний экспонат – голландский талер 1649 года.