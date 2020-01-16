МАРТ не даст монополисту бесконтрольно взвинчивать цены на услуги связи

Связь является одной из самых значимых и дорогостоящих услуг в потребительской корзине. Чтобы защитить от необоснованного увеличения тарифов операторов, которые занимают доминирующее положение в сфере связи, Министерство антимонопольного регулирования и торговли решило регулировать процессы дополнительными гарантиями, сообщили в эфире новостей телеканала «Беларусь 1». Для этого МАРТ заключило специальное соглашение с операторами связи о сдерживании в 2020 году роста цен на услуги. Заключенное соглашение, предположительно, позволит избежать необоснованного увеличения тарифов.

В ведомстве отметили, что соглашение с операторами связи предполагает, что ни один из операторов не сможет повысить тарифы в текущем году выше базового уровня инфляции в 4 процента.

Как ранее сообщалось, «Белтелеком» намерен повысить тарифы на некоторые услуги в среднем на 5 процентов. В МАРТ отмечают, что первое повышение, которое запланировано на 1-е полугодие, составит в среднем 2,5 процента. Поживем увидим.