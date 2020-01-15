Неудачная попытка потушить горящий дом в Полоцком районе

14 января около 23.00 часов вечера поступила пожарная тревога из деревни Зазерье Полоцкого района. По приезду МЧС наблюдалось открытое возгорание жилого дома по улице Центральной.
Хозяин горевшего дома предпринял попытки потушить пожар самостоятельно, что закончилось для него ожогами и дальнейшей госпитализацией.
МЧС Белаурси сообщает, что спасателям удалось ликвидировать пожар, уничтоживший кровлю, потолки, имущество и повредивший стены.
Предполагается, что пожар вызвало несоблюдение мер безопасности при курении со стороны хозяина.