Около Br2,7 млн направлено на реконструкцию реабилитационного центра в Барани

В городе Барань Оршанского района завершается реконструкция межрайонного реабилитационного центра по пульмонологическому, ортопедотравматологическому и неврологическому профилям, сообщил начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома, сенатор Юрий Деркач.

Центр расположен на базе реабилитационного отделения Оршанской городской больницы №3.

Завершить все строительно-монтажные работы намечено в феврале.

В зону обслуживания центра попадают жители Оршанского, Толочинского и Дубровенского районов. Проходить оздоровление здесь смогут также иностранные граждане на платной основе, для этих целей предусмотрено 10 внебюджетных мест.

Финансирование реконструкции осуществляется по государственной программе развития Оршанского района. Общий объем средств, выделенных из республиканского и областного бюджетов, составит около Br2,7 млн, сообщает БелТА.

По словам главного врача Оршанской центральной поликлиники Алексея Короткого, планы развития здравоохранения Оршанского района на 2020 год включают продолжение закупки лечебно-диагностического оборудования и укрепление материально-технической базы учреждений. Капитальные ремонты пройдут в Машковском фельдшерско-акушерском пункте, Ореховской участковой больнице с устройством пищеблока и установкой пожарной сигнализации в здании Андреевщинской амбулатории врача общей практики.