В Орше, Полоцке и Браслав установлены новые компьютерные томографы

В трех городах Витебской области с 1 января введены в строй новые компьютерные томографы. Современные диагностические аппараты белорусской компании ADANI теперь обслуживают пациентов в больницах Орши, Полоцка и Браслава.

Аппараты VENTUM-64 от белорусского производства позволяют проводить широкий спектр стандартных и специальных КТ-исследований. На закупку оборудования выделил средства Минздрав, а за счет местных бюджетов в больницах были отремонтированы и подготовлены специальные помещения для установки томографов, сообщает БелТА.

Кроме жителей трех районов (Орши, Полоцка и Браслава), на медицинское обслуживание с помощью новых аппаратов смогут рассчитывать также жители Толочинского и Дубровенского районов.

Сейчас в медицинских учреждениях Витебской области работает 10 компьютерных томографов: пять аппаратов — в Витебске, по одному — в Новополоцке, Полоцке, Браславе. В Орше, помимо нового агрегата, работает еще один томограф.

В 2020 году для учреждений здравоохранения Полоцка и Орши также планируется закупить магнитно-резонансные томографы (МРТ).

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