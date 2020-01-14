Угроза убийством и причинение тяжкого вреда. Чем закончилось расследование уголовного дела в Витебском районе?

По данным следствия, 16 сентября 2019 года 39-летняя жительница Витебска и ее 43-летний знакомый распивали у последнего дома в одной из деревень Витебского района спиртное.

Следственным комитетом республики Беларусь установлено, что в период с 23.00 17 сентября по 11.23 18 сентября женщина стала себя плохо чувствовать от выпитого, хозяин дома при этом стал себя вести агреccивно, направлял в ее сторону нож, топор, даже включенную бензопилу, высказывая угрозы убийства и нанесения увечий.

Всвязи с плохим самочувствием женщина уйти не могла, она старалась во избежание плачевных последствий не перечить мужчине, периодически пользовалась диктофоном. 18 сентября все-таки была предпринята попытка уйти, что закончилось тяжелыми побоями. Скорую вызвал случайно зашедший сосед, увидев состояние потерпевшей.

По итогам следствия мужчине предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь: