Витебчанин — продюсер самого кассового фильма за всю историю российского проката

Сборы главной комедии Нового года «Холоп» за две недели превысили 1,9 млрд рублей, т. о. картина о наглом мажоре стала самой кассовой за всю историю российского проката.

Всего у картины было 9 продюсеров. Среди них уроженец Витебска Виталий Шляппо. Виталий — сценарист, генеральный продюсер и один из основателей компании YBW, которая уже более 10 лет производит в России комедийные сериалы и передачи. Режиссером фильма выступил Клим Шипенко, снявший не менее известные фильмы «Текст», «Салют 7». В фильме снялись сербский актер Милош Бикович — в главной роли, Иван Охлобыстин выступил в качестве психолога, также в фильме засветился сын Дмитрия Нагиева — Кирилл. В картине засветилась и белорусская актриса — Александра Бортич.

Виталий Шляппо появился на свет в белорусском Витебске 18 июня 1975 года. Здесь же он окончил школу, затем университет. Во время учебы стал участвовать в играх КВН, где в последствии стал капитаном. Под его руководством команда 2 раза становилась чемпионом Высшей лиги. Именно тогда Виталий и решил связать свою жизнь с творчеством. В 2005 году Виталий перешел на канал СТС, где стал креативным продюсером множества успешных проектов: «Кухня», «Последний из Макикян», «Даёшь молодежь», «6 кадров», «Одна за всех» и др.