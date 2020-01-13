Смертельный флакон или продажа боярышника не для лечения

В Витебске привлечены к материальной и дисциплинарной ответственности провизоры одной из аптечных сетей за нарушение правил реализации спиртосодержащих лекарств, настойки боярышника в особенности, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В результате проверки обстоятельств одного из уголовных дел, Витебская прокуратура выявила нарушения законодательства в аптечной сети.

Провизоры продавали настойки боярышника одним и тем же людям, не соблюдая нормы единовременной реализации боярышника.

Напомним, что продажа настойки боярышника, пустырника, валерианы, календулы и муравьиного спирта запрещена в ночное время, в соответствии с письмом Министерства здравоохранения от 19.12.2016 «О розничной реализации спиртосодержащих лекарственных средств».