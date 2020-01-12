Оршанское предприятие стало экспортером патронов

С недавнего времени Оршанское предприятие, заложившее свое начало пару лет назад, поставляет охотничьи патроны за границу.

Организация еще достраивает некоторые свои объекты, однако уже может похвастаться отгрузкой 5 млн патронов европейскому заказчику.

На базе патронного производства преобразовали отслужившие срок ракеты Р-27 в готовые к применению и передали Вооруженным силам, как сообщает издание Agronews.

Ожидается, что организация полностью покроет потребности Беларуси в патронах охотничьих, спортивных, боевых и т.д., хотя на данный момент сертифицировано предприятие на производство только спортивно-охотничьих патронов.